Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что с начала 2023 года число зарегистрированных смертей от коронавируса уменьшилось на 95%.

При этом он предупредил, что вирус продолжает представлять опасность и уносить жизни.

«Мы крайне воодушевлены поступательным снижением зарегистрированных смертей от COVID-19. Тем не менее, в некоторых странах наблюдается рост, и за последние четыре недели от COVID погибло 14 тысяч человек. Как показывает появление нового варианта XBB.1.16, вирус все ещё меняется и способен вызывать новые волны заболеваний и смертей», — подчеркнул Тедрос Гебрейесус.

Он добавил, что, по оценкам, каждая десятая инфекция в настоящее время приводит к так называемому «затяжному COVID», что предполагает, что сотни миллионов людей будут нуждаться в более длительном уходе в будущем.

Руководитель организации выразил надежду, что в этом году ВОЗ все же объявит о прекращении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение из-за COVID-19.

«Однако этот вирус никуда не денется, и всем странам необходимо будет научиться справляться с ним наряду с другими инфекционными заболеваниями», — сказал глава ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения выступила с новой Инициативой по обеспечению готовности и устойчивости к новым угрозам. Она нацелена на то, чтобы помочь странам планировать и бороться с другой смертельной пандемией, такой как COVID-19, если таковая произойдет.

В руководстве представлен объединённый подход к реагированию на угрозу или появление любого респираторного патогена, такого как грипп или ряд коронавирусов, которые способны быстро мутировать в различные варианты.

Инициатива включает в себя новейшие инструменты и подходы для совместного обучения и коллективных действий, разработанные во время пандемии COVID-19 и других недавних чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.