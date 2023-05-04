Чистая выручка компании UzAuto Motors по итогам первых трёх месяцев 2023 года составила 8,85 трлн сумов, следует из финансового отчёта автопроизводителя на Едином портале корпоративной информации.

По сравнению с первым кварталом 2022 года продажи выросли на 2%, а себестоимость продукции за этот период выросла на 3,5% — до 7,65 трлн сумов. В результате валовая прибыль компании снизилась на 6,6%.

За счёт роста расходов по реализации на 74% (до 362,9 млрд сумов) и административных затрат в пять раз (до 355,4 млрд сумов) уменьшилась прибыль от основной деятельности, которая по сравнению с январём-мартом 2022 года сократилась в 2,3 раза — до 272,48 млрд сумов.

В результате снижения доходов от валютных курсовых разниц в 3,3 раза (до 142,66 млрд сумов) финансовые доходы упали почти в два раза — до 276,07 млрд сумов.

При этом расходы по финансовой деятельности уменьшились в 2,5 раза (до 235,5 млрд сумов) во многом благодаря существенному снижению убытков от разницы валютных курсов (сум подешевел к доллару в первом квартале только на 1,65%, тогда как за этот период 2022 года девальвация составляла 5,3% — «Газета.uz»).

Чистая прибыль UzAuto Motors сократилась на 43,8% — с 460,48 млрд до 258,76 млрд сумов ($22,58 млн по курсу ЦБ на 4 мая), хотя в прошлом году компания сообщала о квартальной прибыли в 619,6 млрд сумов.

Компания уплатила налоги на 54,2 млрд сумов против 115 млрд сумов в прошлом году.