Президенты Узбекистана и Германии Шавкат Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер 3 мая открыли в галерее Джеймса Симона в Берлине выставку «Археологические сокровища Узбекистана. От Александра Македонского до Кушанской империи». Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Договорённость о проведении выставки была достигнута во время визита Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан в мае 2019 года (мы писали о ней ранее).

Почти четыре года археологи, историки, искусствоведы и музейные работники двух стран трудились над её организацией. Около 50 ценнейших артефактов были отреставрированы при участии немецких специалистов, говорится в сообщении.

На выставке, которая продлится до 14 января 2024 года, представлено 285 предметов из собраний музеев Узбекистана, многие из которых впервые выставляются за пределами страны, и 65 экспонатов из коллекции государственных музеев Берлина.

Экспозиция рассказывает о древней и богатой культуре, истории ранних государств на территории современного Узбекистана и Центральной Азии, начиная с VI века до нашей эры и до IV века этой эры.

Среди шедевров — скульптуры аристократов, воинов и знатных женщин из городищ Дальварзинтепа и Халчаяна Кушанского царства.

После открытия выставки здесь же состоялся приём по случаю визита президента Узбекистана с участием делегаций двух стран, государственных и общественных деятелей.

Напомним, во время визита Шавката Мирзиёева в Париж в ноябре прошлого года он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном открыл в музее Лувра выставку «Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей». Она также готовилась несколько лет и включала предметы из музеев Узбекистана и других стран.

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