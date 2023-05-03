Этот первый визит в Узбекистан очень важен для меня. Будучи развивающейся демографической и экономической державой в Центральной Азии, Узбекистан в последние годы начал амбициозные экономические и социальные реформы, которым Франция уделяет особое внимание, в то время как узбекские власти стремятся укрепить сотрудничество с Европой.

Поэтому я рад внести свой вклад в повышение качества двусторонних отношений между нашими двумя странами после визитов моих предшественников Жана-Батиста Лемуана в 2019 году и Франка Риестера в 2021 году, а также визитов президента Шавката Мирзиёева во Францию.

Франко-узбекский бизнес-форум, организованный в ноябре прошлого года посольством Узбекистана в Париже, накануне официального визита президента Мирзиёева во Францию, стал настоящим успехом для экономических отношений между нашими странами. Он продемонстрировал приверженность Узбекистана активному сотрудничеству с Францией, и у меня состоялся очень плодотворный обмен мнениями с моим коллегой Жамшидом Ходжаевым.

В то же время совместное заявление наших президентов о содействии развитию всеобъемлющего партнёрства на высоком уровне между двумя странами способствовало значительному расширению перспектив сотрудничества.

После подписания более 30 франко-узбекских соглашений в 2022 году на общую сумму 5 млрд евро у узбекистанцев и французов появилось много возможностей увидеть их практический результат.

Французские компании присутствуют в Узбекистане, особенно в ключевых секторах коммунального хозяйства (Veolia, Suez, скоро — Eiffage), энергетики (EDF, Total Eren, Voltalia, Orano) и транспорта (Airbus, ATR, Alstom). И я убеждён, что это присутствие может быть распространено на другие сектора, такие как инфраструктура и туризм, потому что с помощью крупных проектов наши компании хотят поставить свои навыки на службу общим интересам и придать конкретный смысл нашему двустороннему сотрудничеству.

В этом отношении многообещающими являются государственно-частное партнёрство между хокимиятом Ташкента и компанией Veolia по управлению системой центрального отопления и геологическая разведка запасов урана, начатая компанией Orano.

Франция хочет поддержать диверсификацию и декарбонизацию экономики Узбекистана. Помимо масштабных инвестиций, уже сделанных Французским агентством развития (AFD) и направленных на развитие солнечной и ветровой энергетики, наш частный сектор может пойти ещё дальше в передаче навыков и опыта.

Узбекский рынок — это реальная возможность для французских малых и средних предприятий, чьи ноу-хау широко признаны. Именно поэтому меня сопровождает делегация из 15 французских компаний, а другая делегация, возглавляемая MEDEF International, в составе 35 компаний, посетила Ташкент в прошлом месяце. Именно поэтому мой визит имеет очень явный экономический контекст: заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, переговоры на высоком уровне с местными властями, встреча с представителями французских компаний, работающих в Узбекистане, которые являются членами франко-узбекского бизнес-клуба (CAFU). Я также надеюсь, что в Узбекистане будет создана Французская торгово-промышленная палата для укрепления нашего экономического сотрудничества.

Помимо наших экономических связей, я не забываю о нашем сотрудничестве в области образования и культуры: Узбекистан является страной с наибольшим количеством франкоговорящих и изучающих французский язык в Центральной Азии, и сотрудничество в области высшего образования, которое сильно пострадало от пандемии, вновь обрело настоящую динамику. В настоящее время изучается проект по созданию высшего франко-узбекского учебного заведения.

Как министр-делегат по делам французских граждан за рубежом я получил возможность в ходе визита встретиться с очень динамичным французским сообществом в Узбекистане, которое насчитывает 200 человек и продолжает расти с прошлого года. Они активно участвуют в укреплении наших связей.

Я хотел бы сказать всем узбекистанцам, что очень рад посетить страну, чья захватывающая история и культура были недавно отмечены в Париже двумя выставками: «Великолепие оазисов Узбекистана» в Лувре и «Путь в Самарканд. Чудеса шелка и золота» в Институте арабского мира, которые были открыты совместно президентами Эммануэлем Макроном и Шавкатом Мирзиёевым.

Да здравствует дружба между Узбекистаном и Францией!

Оливье Бешт, министр-делегат по внешней торговле, экономической привлекательности и французским гражданам за рубежом при министре Европы и иностранных дел Франции.