Новый посол Узбекистана в Соединённых Штатах Америки Фуркат Сидиков 1 мая вручил верительные грамоты президенту США Джо Байдену. Об этом посол сообщил в Twitter.

«Я настроен на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами и дальнейшее укрепление нашего Стратегического партнёрства», — отметил дипломат.

Фуркат Сидиков приступил к обязанностям посла Узбекистана в США в начале апреля. Ранее он (с ноября 2022 года) работал первым замминистра иностранных дел. Сенат одобрил его кандидатуру на должность посла в начале марта.

Предыдущим послом Узбекистана в США (с 2017 года) был Жавлон Вахабов.