Фуркат Сидиков приступил к обязанностям посла Узбекистана в США. 3 апреля он вручил копии верительных грамот руководителю протокола Государственного департамента США Руфусу Гиффорду, сообщил посол в Twitter.

Ранее Фуркат Сидиков с ноября 2022 года работал первым замминистра иностранных дел. Сенат одобрил его кандидатуру на должность посла 3 марта.

С 2017 года дипломатическую миссию Узбекистана в США возглавлял (и одновременно служил послом в Канаде и Бразилии) Жавлон Вахабов. Он на днях вернулся в Ташкент.