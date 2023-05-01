В конце апреля «Газета.uz» писала, что в Кашкадарьинской области на обочине дороги 4Р-87 «Еттитом-Карши» был установлен автомобиль, сильно пострадавший в ДТП. Сообщалось, что это сделано для предупреждения аварий с тяжёлыми последствиями.





Пресс-служба УВД области уточнила, что установленный автомобиль попал в аварию пять лет назад. В результате лобового столкновения с другой машиной погибли водитель и пассажир.

Дорога «Еттитом-Карши» — одна из основных дорог, ведущих в область, говорится в сообщении УВД. Этот участок является опасным. Поэтому за последний год здесь на отрезке 0−53 км была обновлена разметка, количество радаров повышено до 14, установлены новые светоотражающие знаки, имеется два мобильных поста ДПС, два постоянных автопатруля, установлено девять мигающих маячков и три перекрёстка со светофором, отмечается в сообщении.

На дорогах, проходящих через Кашкадарьинскую область, решением хокима было установлено ограничение скорости в 70 км/ч, добавили в УВД.

«Данная автомашина (пострадавшая в ДТП — ред.) была установлена для повышения бдительности движущихся по этому направлению… К сожалению, несмотря на перечисленные работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, глаза некоторых „летающих“ водителей» так и не открылись", — говорится в репортаже УВД области.

По данным управления, за две недели на этой дороге произошло два смертельных ДТП.





10 апреля в 5:00 утра Cobalt, водитель которого «потерял управление», выехал на встречную полосу и столкнулся со Spark. Два пассажира и оба водителя погибли на месте. Обе машины полностью сгорели.





23 апреля в 4.40 автомобиль Lacetti из-за несоблюдения дистанции водителем ударился в заднюю часть грузовика «Газ-53», который опрокинулся. Водитель и пассажир Lacetti скончались на месте.