Комитет по делам религий предупредил граждан Узбекистана о туристических фирмах и агентствах, которые организуют хадж в Саудовскую Аравию.

В комитете отметили, что организацией и проведением хаджа и умры занимается специальный общественный совет, в состав которого входят члены Комитета по делам религий и Управления мусульман Узбекистана.

Эти организации в сотрудничестве с соответствующими министерствами Саудовской Аравии заключают контракты с учреждениями, оказывающими услуги паломникам, а также с гостиницами, перевозчиками и другими предприятиями.

Поэтому вопросы выезда в Саудовскую Аравию, пребывания там и возвращения в сезон хаджа и умры решаются Комитетом по делам религий и Управлением мусульман Узбекистана, говорится в сообщении.

Кроме того, для совершения хаджа требуется договор, заключённый с Министерством хаджа и умры Саудовской Аравии, что определено в законодательстве этой страны. Без этого договора не разрешается посещать священные места — долины Мина, Муздалифа и гору Арафат, которые входят в маршрут хаджа.

«Нарушение процедуры совершения хаджа на территории Саудовской Аравии влечёт за собой ответственность по законам этой страны. Поэтому задача организации хаджа не входит в компетенцию турфирм или турагентств. Их попытки организовать хадж противоречат действующему законодательству», — отметили в комитете.

Отмечается, что попытка нелегального выезда в Саудовскую Аравию влечёт за собой депортацию из этой страны и 10-летний запрет на въезд по любой визе, а также штраф в размере 100 тысяч саудовских риалов (26 тысяч долларов).

Комитет призвал «не поддаваться различным уловкам» и совершать «официальную, безопасную и надёжную поездку, организованную при поддержке правительства».