Вечером в воскресенье интернет-пользователи обратили внимание на кадры трансляции с 649-го участка референдума в Ташкенте, где женщины после закрытия участка добавляют в урну для голосования большое количество белых листов. Появились предположения, что это «вброс» бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия Узбекистана сообщила, что Ташкентская окружная комиссия оперативно изучила ситуацию и выяснила, что на видео показан процесс добавления конвертов с досрочного голосования, что соответствует утверждённому ЦИК положению об участковых комиссиях референдума.

Добавление конвертов происходило после закрытия участка в присутствии членов комиссии, стоявших рядом, на что также обратили внимание интернет-пользователи. В ЦИК отметили, что это предусмотрено положением и доказывает открытость и прозрачность процесса.