В 8:00 по Узбекистану начался референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции. Голосование продлится до 20:00.

Всего открыто более 10,7 тысячи участков. В единый электронный реестр избирателей внесены 19,7 миллиона граждан.

До начала голосования на участках начала играть музыка. Аксакалы прочитали дуа с пожеланиями мира и процветания стране.

Члены участковых комиссий в присутствии наблюдателей опечатали урны для голосования. Затем прозвучал гимн Узбекистана и участки были объявлены открытыми.

На участках разложены действующая Конституция и проект новой редакции Основного закона, а также сборник 100 вопросов и ответов по предлагаемой редакции. Размещены стенды с отдельными положениями предлагаемой редакции Конституции и полным текстом проекта документа.

На некоторых участках приготовлены кепки и футболки с логотипом референдума для молодых людей, которые проголосуют в первый раз.

Как открылись участки референдума — в нашем репортаже.

«Газета.uz» в течение дня будет сообщать о ходе голосования.

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