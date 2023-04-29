Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений прокомментировало сообщение о росте числа трудовых мигрантов из Узбекистана в России.

На втором Ташкентском инвестиционном форуме министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что число граждан Узбекистана, приезжающих работать в Россию, за семь лет выросло в четыре раза.

В Агентстве по внешней трудовой миграции отметили, что трудовая миграция, особенно поток людей, направляющихся в Россию для работы, сильно изменчива в зависимости от рабочего сезона.

Несмотря на то, что основная доля трудовых мигрантов из Узбекистана приходится на Россию, их число за последние 7 лет не увеличилось в 4 раза, заявили в ведомстве.

«Если посмотреть на цифры, то количество узбекистанских мигрантов, ведущих временную трудовую деятельность в РФ, в 2016 году составляло около 2 млн, а сейчас около 1,5 млн (-25%)», — говорится в сообщении.

Агентство также отметило, что за последние годы удалось расширить географию трудовой миграции, в частности, привлечения граждан, желающих работать за границей, на работу в развитых странах мира. В частности, в Южной Корее, Японии, Турции, Германии, Великобритании и других странах Европы существует высокий спрос на работников в различных сферах строительства, производства, медицины и сферы услуг.

На сегодняшний день агентство подписало соглашения с 500 работодателями из 33 стран.