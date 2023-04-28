Обновлено. Увеличилось количество жертв.

В результате ракетного обстрела Украины 28 апреля одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в городе Умань Черкасской области. Погибли 16 человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Среди погибших — трое детей, заявил глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец.

Из-под завалов удалось вытащить 17 человек, 18 жителей пострадали, 12 были госпитализированы.

Кроме Черкасской области, обстрелу подверглись Днепропетровская и Киевская области. В Днепре разрушен частный жилой дом, погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны России сообщило, что российская авиация нанесла групповой удар крылатыми ракетами большой дальности, «сорвав выдвижение украинских резервов».

«Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — говорится в сообщении.