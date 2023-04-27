Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 апреля выступил со вступительной речью во втором Ташкентском международном инвестиционном форуме.

По его словам, для вывода внешней торговли и конкуренции на новый уровень, выхода на новые рынки Узбекистан ускорил работу по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

«Хотел бы отдельно подчеркнуть, что требования Всемирной торговой организации полностью совместимы с содержанием наших реформ, и мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее стать членом этой авторитетной организации. Сейчас полным ходом идут переговоры со странами-членами [ВТО] и гармонизация национального законодательства с правилами Всемирной торговой организации», — сказал он.





Глава государства также отметил проводимую в стране «смелую административную реформу», направленную на сокращение бюрократии, ликвидацию коррупции, внедрение компактного, эффективного управления в системе исполнительной власти.

Он также рассказал о создании «единого окна» для оказания помощи инвесторам и Совета иностранных инвесторов при президенте.

«Я хочу больше общаться с иностранными компаниями и предпринимателями… Ваши идеи, предложения и инициативы придают мне сил и побуждают к новым реформам. Поэтому я готов проводить частые встречи с новыми инвесторами и лично гарантировать вам успех в нашей стране», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёев также заверил в гарантированной защите прав инвесторов в суде.

«Отныне предпринимателям и инвесторам не нужно доказывать правоту своего требования в суде. Теперь государственное учреждение будет обязано доказать законность своего решения. Самое главное — любые возникающие неясности будут разрешаться в пользу инвесторов», — подчеркнул он.

Президент также сообщил, что в законодательстве Узбекистана усилены механизмы, направленные на обязательное исполнение решений международных арбитражных судов.

«В этом году мы продолжим наши реформы по защите прав предпринимателей. В частности, впервые в нашей истории будет запущена деятельность Международного коммерческого суда при поддержке международных экспертов», — сказал глава государства.





Президент также заявил, что Узбекистан продолжит переход к «зелёной экономике». В частности, международные компании, такие как ACWA Power (Саудовская Аравия), Masdar (ОАЭ), Total Eren (Франция), реализуют в стране проекты строительства солнечных и ветряных электростанций. В этом году планируется ввести в эксплуатацию энергетические объекты мощностью более 2000 МВт, в следующем — 8000 МВт.

Глава государства пригласил инвесторов принять участие в промышленных проектах «зелёной экономики», где создаются предприятия по производству солнечных панелей, ветрогенераторов, инверторов и другой электротехнической продукции. По его словам, рынок такой продукции оценивается в 8 млрд долларов.

В 2023 году в Узбекистане планируется реализовать программу «1000 + 1000 + 40» по приватизации государственного имущества. Речь идёт о продаже госдоли и акций в 1000 предприятий, реализации 1000 объектов государственной недвижимости на публичных торгах, а 40 предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики, будут выведены на IPO.

Шавкат Мирзиёев отметил, что приоритетом для Узбекистана является вывод промышленного развития на новый этап. Например, сегодня текстильная, кожевенно-обувная, электротехническая, машиностроительная отрасли и сфера производства стройматериалов имеют достаточную сырьевую базу и квалифицированные кадры, считает он.

«То есть у нас достаточно возможностей сделать „большой рывок“ в этих сферах и удвоить их производство и экспорт. Для этого необходимо сотрудничество с крупными брендами, выход на зарубежные рынки, инвестиции и современные технологии. Для инвесторов, которые возьмутся привнести всё это, мы готовы создать все условия, организовать отдельные технопарки и промышленные зоны, предоставить дополнительные преференции. Поэтому я дал соответствующие поручения министрам. На сессиях форума они презентуют вам 160 крупных и взаимовыгодных проектов», — заявил президент.

Глава государства в очередной раз заявил, что «гарантирует успех инвесторам».

«В нашей стране вы найдёте всё, что нужно для бизнеса, — это мир, стабильность, благоприятный инвестиционный климат и надёжные гарантии. Как президент я выступаю вашим гарантом. Уверен, что Новый Узбекистан станет лучшей страной для вашей бизнес-деятельности и оставит в ней яркий след», — сказал он.

Президент ранее сообщил, что в 2023 году в управление частному сектору планируется передать аэропорты Андижана, Намангана, Бухары и Ургенча.