Из Польши в Узбекистан передан мужчина, находившийся в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве, сообщило Национальное центральное бюро Интерпола в Узбекистане.

Мужчина был арестован в марте 2022 года в Польше по «красному извещению» Интерпола (запрос Интерпола от имени одного государства ко всем другим государствам найти подозреваемого или осуждённого и предпринять шаги, чтобы облегчить его передачу).

Разыскиваемый подозревается в том, что на протяжении нескольких лет предлагал платные услуги в оформлении документов и получении разрешения на въезд в Южную Корею для осуществления трудовой деятельности. Присвоив крупную сумму денег и не выполнив обещанного, он скрылся за рубежом.

После удовлетворения ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции задержанные в сопровождении сотрудников Интерпола на днях был доставлен в Ташкент, чтобы предстать перед судом.