В социальных сетях распространилась информация о смерти трёхлетней девочки в Ташкенте.

По данным ГУВД столицы, 25 апреля Д. У. (1996 года рождения) обратилась в УКД ОВД Сергелийского района. Женщина сообщила, что оставила своего ребёнка С. У. (2020) бывшей однокласснице Ш. Н., чтобы она присмотрела за ним, однако девочка скончалась.

В ходе проверки Ш. Н. рассказала, что 24 апреля девочка упала с лестницы, ведущей в подвал. По её словам, ребёнок после этого поднялся и снова начал играть, из-за чего она решила не сообщать об этом матери и не обращалась к врачам для оказания медицинской помощи. 25 апреля девочка потеряла сознание и скончалась до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

Для установления причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту УКД ОВД Сергелийского района возбудило уголовное дело по статье 117 (оставление в опасности, повлёкшее смерть человека / наказывается исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет).

Ш. Н. задержана в качестве подозреваемой.