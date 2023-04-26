В Шерабадском районе Сурхандарьинской области осуждён мужчина, избивший и задушивший сожительницу, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Мужчина 1971 года рождения познакомился с женщиной 1989 года рождения в ноябре 2022 года. Она была разведена и имела пятерых детей. Через некоторое время они прошли обряд никаха и стали жить вместе. Женщина переехала к осуждённому домой с 11-летним ребёнком с инвалидностью.

Меньше чем через два месяца между ними возник конфликт. Сообщается, что мужчина подозревал сожительницу в романе с другим. 2 января он в состоянии алкогольного опьянения избил женщину, нанеся ей тяжкие телесные повреждения, на глазах у ребёнка. Потом он избил её тяпкой, ударяя по разным частям тела, и задушил.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что причиной смерти стали опасные для жизни травмы. Мужчина признан виновным по пунктам «в» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью) и приговорён к 16 годам лишения свободы.

Учитывая, что мужчина ранее признавался виновным в совершении тяжких преступлений, суд признал его особо опасным рецидивистом. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.