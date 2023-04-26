В Бухаре 30 апреля состоится благотворительный open-air концерт Национального филармонического оркестра России под руководством «артиста мира ЮНЕСКО» Владимира Спивакова, сообщила пресс-служба Фонда развития искусства и культуры Узбекистана.

Концерт пройдёт в комплексе Пои-Калян у минарета Калян, он организован при содействии Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В Бухаре оркестр исполнит сюиты из балетов Петра Чайковского «Спящая красавица», «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».