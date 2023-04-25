В воинских частях и учреждениях Министерства обороны в воскресенье 23 апреля состоялись торжественные церемонии принятия присяги новобранцами, призванными на военную службу, сообщили в пресс-службе министерства.

В Ташкенте церемония была проведена у монумента «Ватанга касамёд» («Клятва Родине») на территории Государственного музея Вооружённых сил

Поздравление министра обороны военнослужащим зачитал первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Шухрат Халмухамедов.

Солдат также поздравили члены общественного совета при Минобороны, представители государственных и общественных организаций и родители.

По окончании основной части церемоний состоялись показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою и концертные программы.

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