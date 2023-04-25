В воинских частях и учреждениях Министерства обороны в воскресенье 23 апреля состоялись торжественные церемонии принятия присяги новобранцами, призванными на военную службу, сообщили в пресс-службе министерства.

В Ташкенте церемония была проведена у монумента «Ватанга касамёд» («Клятва Родине») на территории Государственного музея Вооружённых сил

Поздравление министра обороны военнослужащим зачитал первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба ВС генерал-майор Шухрат Халмухамедов.

Солдат также поздравили члены общественного совета при Минобороны, представители государственных и общественных организаций и родители.

По окончании основной части церемоний состоялись показательные выступления военнослужащих по рукопашному бою и концертные программы.

Фото

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия

минобороны, присяга, фото, армия