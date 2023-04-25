Во вторник в Ташкенте начато движение поездов по надземной кольцевой линии метро через пять новых станций между массивами Куйлюк (станция 7) и Строитель (станция 12), сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Протяжённость нового участка составляет около 8 км. Его открытие знаменует завершение второго этапа строительства кольцевой линии. Общая протяжённость линий столичного метрополитена превысила 70 км.

Первый этап надземной линии метро от станции «Дустлик» (бывшая «Чкалова») до Куйлюка был запущен в августе 2020 года. В декабре того же года была открыта Сергелийская ветка, являющаяся продолжением Чиланзарской линии.

В настоящее время ведётся строительство линии на участке «Строительный — Кипчак (станция 5 Сергелийской ветки)», включающей ещё две станции, протяжённостью около 4 км. Пока на этом отрезке будут действовать автобусы.