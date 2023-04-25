В Казахстане с июля в Трудовой кодекс вводится понятие четырёхдневной рабочей недели, сообщает Tengrinews.kz.

Сейчас законодательством предусмотрена пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также неполная рабочая неделя (продолжительность определяется по соглашению сторон).

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана уточнили, что нововведение не означает, что с июля рабочая неделя станет четырёхдневной. Речь идёт о возможности чередования рабочего графика.

Статья «Режим рабочего времени» Трудового кодекса дополняется положением, согласно которому по соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырёхдневной рабочей недели с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.

Такая практика уже применяется отдельными работодателями и соответствует международным стандартам в области труда, отметил пресс-секретарь Минтруда Сакен Дилдахмет.

Введение данного режима позволит с учётом производственного процесса обеспечить работнику сочетание обязанности по работе с личными и семейными нуждами, пояснил он.

«Работа в таком режиме не влечёт для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных Трудовым кодексом, трудовым, коллективным договорами и соглашениями», — добавил представитель Минтруда.

Внедрение четырёхдневной рабочей недели обсуждается во многих странах. В прошлом году эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований публиковали анализ возможности применения четырёхдневной рабочей недели в Узбекистане.