Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) провёл исследование по применению четырёхдневной рабочей недели в Узбекистане.

Эксперты ИПМИ, в частности, проанализировали отрасли, в которых можно применить четырёхдневную рабочую неделю.

В исследовании отмечается, что одним из важнейших драйверов национальной экономики и условием успешной совместимости работы и жизненных ценностей выступает экономика досуга.

В прошлом столетии известный экономист Джон Мейнард Кейнс предсказывал, что в будущем за счёт автоматизации, перехода к новым технологиям и повышения производительности труда люди будут работать всего 15 часов в неделю.

Лидерами по сокращению рабочего времени в мире являются европейские страны. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средняя продолжительность рабочей недели в европейских странах составляет 37 часов. При этом самая короткая рабочая неделя отмечается в таких странах, как Норвегия (33,5), Дания (32,5) и Нидерланды (29,4).

Средняя рабочая неделя в мире составляет 40 часов. Однако в последнее десятилетие в мире приобретает популярность внедрение работодателями неполного рабочего дня и гибкого графика для сотрудников. Наибольшую популярность данные методы получили в период пандемии коронавируса.

К странам, где население работает намного больше других жителей мира, относятся Колумбия (47,6 часов в неделю), Турция (46,4), Мексика (44,9) и Коста-Рика (43,6). Как показывают исследования, современная норма восьмичасового и выше рабочего дня вредит не только здоровью работающего человека, но также влияет на его производительность труда. Например, в Японии, где уровень переработок значительно высокий, смерть на рабочем месте стала довольно частым явлением. Для этого даже придумали термин — кароси.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения совместно с Международной организацией труда в 2016 году почти 400 тысяч человек в мире умерло от инсульта, 350 тысяч — от сердечно-сосудистых заболеваний в результате работы 55 и более часов в неделю. В период 2000—2016 годов число смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных длительной работой, возросло на 42%, а от инсульта — на 19%.

Идеи о сокращении рабочего дня обсуждаются и тестируются во многих странах с начала XXI века. В 2016 году в Исландии рабочая неделя сотрудников в нескольких компаниях на протяжении одного года была на 4−5 часов короче — однако производительность при этом сохранилась на прежнем уровне. Кроме того, сотрудники сообщили о большей удовлетворённости работой, меньшем количестве больничных дней и более высоком уровне благополучия в целом.

В 2018 году новозеландская компания Perpetual Guardian провела эксперимент, уменьшив количество рабочих дней до четырёх с полным сохранением заработной платы. Данный опыт был под контролем учёных из Технологического университета Окленда. Результаты исследования показали, что производительность труда в компании возросла на 20%, уровень стресса служащих снизился с 45% до 38%, баланс между работой и личной жизнью улучшился с 54% до 78%.

В муниципалитете Гётеборг (Швеция) более двух лет несколько компаний практиковали шестичасовой рабочий день, без уменьшения заработной платы. Эксперимент оказался успешным и создал дополнительные рабочие места для 17 медсестёр в городе, сократив расходы на оплату больничных. Тем не менее, применение данного подхода для всего муниципалитета было признано слишком дорогим.

Подобного рода экспериментов на сегодняшний день проведено много, но несмотря на эффективность, большинство стран и компаний отказываются полностью переходить на четырёхдневную рабочую неделю. Основная причина — высокие затраты, так как при переходе на новую систему заработные платы сохраняются на прежнем уровне, отмечают исследователи ИПМИ.

Российские эксперты считают, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России может привести к катастрофическим последствиям.

«Если заработная плата при этом (при переходе на четырёхдневную рабочую неделю. — Прим. Лайфа) не упадёт, это означает удорожание рабочей силы на 20%, что приведёт к совершенно катастрофическим последствиям и на рынке труда, и в экономике в целом. Понятно, это приведёт к массовому разорению, к безработице», — сказал заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

Если заработная плата уменьшится, то это приведёт к обеднению населения и резкому падению уровня жизни и показателя ВВП, добавил он. По словам эксперта, инициатива по уменьшению количества рабочих дней в неделю — «головная боль» и «идея, не имеющая никакого отношения к реальности».

Эксперты ИПМИ провели анализ взаимосвязи между средним отработанным временем в год на одного работающего и ВВП на один отработанный час в различных странах мира (по данным ОЭСР за 2010−2019 годы). В базу вошли страны, которые работают не более 32 часов в неделю и страны, работающие более 40 часов (Колумбия, Турция, Мексика).

Результаты корреляционного анализа показали, что между ВВП на один отработанный час и отработанными часами одного занятого в неделю корреляция отсутствует (0,027), то есть они не взаимосвязаны как в странах с 35 рабочими часами в неделю и меньше, так и в странах с 40 и более рабочими часами в неделю.

Скаттер-диаграмма взаимосвязи отработанных часов в год и ВВП на один отработанный час

Таким образом, продолжительность рабочей недели не оказывает значительного влияния на производительность труда. В свою очередь, увеличение производительности зависит от совокупности множества других факторов (качество исполняемой работы, квалификация персонала, психологическое состояние сотрудников и т. д. ), считают исследователи ИПМИ.

В то время как многие страны мира эффективными способами пытаются и экспериментируют применение сокращённой рабочей недели, жители Узбекистана трудятся выше нормы. Данная ситуация требует решения вопросов законодательного закрепления гарантий прав граждан на отдых и досуг, в том числе социального права на эффективное ограничение рабочего дня и оплачиваемый трудовой отпуск. Так, внесение соответствующих поправок в статью 38 Конституции Узбекистана станет основой прав общества к благоприятным условиям труда и восстановлению работоспособности, подчёркивают эксперты ИПМИ.

Что будет, если узбекистанцы станут работать четыре дня в неделю?

ИПМИ провёл анализ, как сокращение рабочей недели может повлиять на производительность труда в Узбекистане. Для этого они рассчитали производительность труда в целом по республике и производительность труда за один отработанный час.

По результатам корреляционного анализа было выявлено, что между производительностью труда и отработанными часами наблюдается взаимосвязь — коэффициент корреляции составил 0,40.

Таким образом, мировая практика перехода на четырёхдневную рабочую неделю в условиях Узбекистана нецелесообразна для всех отраслей экономики, подчёркивают эксперты.

По результатам расчётов коэффициент корреляции между отработанными часами и производительностью труда в промышленности составил 0,45, что подтверждает высокую взаимосвязь. Основной причиной этого эксперты ИПМИ считают необеспеченность полной автоматизации производства.

Эксперты ИПМИ попытались выявить отрасли, где можно применить четырёхдневную рабочую неделю. Это сферы нематериального производства, например, IT-сфера, банки, образование, здравоохранение, а также научно-исследовательская сфера.

При этом стоит учитывать, что большинство работников в IT-сфере имеют более гибкий график работы, а переход банков на четырёхдневную рабочую неделю может способствовать торможению финансовых операций. По законодательству Узбекистана медицинским работникам и педагогам, работа которых связана с повышенным эмоциональным, умственным, нервным напряжением, продолжительность рабочего времени устанавливается не более 36 часов в неделю (статья 118 ТК).

Тем не менее, по результатам корреляционного анализа было выявлено, что между отработанными часами в год и производительностью труда в сфере образования (коэффициент корреляции -0,15), здравоохранения (-0.21), IT-сферы (-0.09), научной деятельности (-0.07) и банковской сферы (-0,06) не наблюдается высокая взаимосвязь, что свидетельствует о возможном сокращении рабочих часов в данных сферах.

Результаты анализа показывают, что продолжительность труда в год является не единственным и не ключевым фактором, влияющим на производительность труда, однако их взаимозависимость подтверждается и не вызывает сомнений, отмечают исследователи. В условиях пандемии вынужденный перевод многими компаниями своих сотрудников на дистанционную работу показал эффективность данного вида занятости и стал предпосылкой применения разных форм занятости во всём мире.

Вышеперечисленные расчёты свидетельствуют, что в плане качественного повышения эффективности производительности труда и совмещения сотрудниками работы и досуга имеются обоснованные предпосылки для сокращения продолжительности рабочей недели. Это можно реализовать несколькими методами:

переход на четырёхдневную рабочую неделю;

предоставление работникам дополнительного «плавающего» выходного дня;

сокращение продолжительности рабочего дня.

Переход на более гибкий рабочий график и сокращение рабочей недели способствуют формированию ряда преимуществ, которые, в свою очередь, несомненно отразятся на общей эффективности труда и улучшении социально-экономической среды, считают эксперты.

Во-первых, улучшится здоровье работников: освободившийся дополнительный нерабочий день позволяет сотрудникам как следует отдохнуть и зарядиться энергией для работы.

Во-вторых, будет обеспечена эффективная борьба с безработицей за счёт увеличения экономической активности населения на рынке труда, в частности женщин.

В-третьих, повысится мотивация работников, их концентрация на оперативном и качественном выполнении важных задач, сократятся потери рабочего времени.

В-четвёртых, сокращение рабочего времени благоприятно скажется на сокращении экологической и транспортной нагрузок, снижения потребления топлива и энергии.

В-пятых, дополнительный толчок получит индустрия развлечений и культуры.

В-шестых, улучшится качество жизни населения. Больше возможностей будет для проведения времени в кругу семьи, занятия увлечениями и хобби, для культурного развития, занятий спортом и самообразования населения.

В целом, изучив зарубежную практику, а также по результатам расчётов эксперты ИПМИ считают возможным применение четыреёхдневной рабочей недели в условиях Узбекистана для отдельных видов деятельности.