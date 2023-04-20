Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил народ страны со священным праздником Рамазан хайит, знаменующим окончание месяца Рамазан — «символа гуманизма, доброты, милосердия и великодушия».

«В эти благословенные мгновения, когда наши сердца наполнены светом радости и добра, мы прежде всего благодарим Всевышнего за счастье встретить такие светлые дни в мире и благополучии вместе с нашим народом», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что «в процессе строительства Нового Узбекистана на новый, более высокий уровень была поднята работа и в религиозном плане», и заверил, что «эта масштабная работа продолжается».

«Создаются ещё более благоприятные условия для свободного совершения мусульманами религиозных обрядов», — подчеркнул президент. Благодаря отмене квоты на паломничество умру и увеличение втрое числа паломников, совершающих хадж, только с начала года более 31 тысячи узбекистанцев совершили поломничество в Мекку и Медину.

«Государственные и негосударственные организации страны благоустраивают святыни, оказывают материальную и моральную помощь нуждающимся, малообеспеченным семьям… Всё это стало практическим результатом усилий, направленных на утверждение в нашей стране свободы совести, возрождение и почитание религиозно-духовных ценностей, и мы последовательно продолжим эту благородную работу», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Мы поставили перед собой цель укрепления мира и спокойствия, атмосферы дружбы и согласия в родном Узбекистане, обеспечения ещё более свободной, благополучной и процветающей жизни для нашего народа. Конечно, все мы хорошо понимаем необходимость всестороннего укрепления достигнутых за прошедший период успехов, в том числе позитивных изменений в сфере свободы совести и убеждений, этого требует наше нынешнее и будущее развитие», — отметил он.

Президент выразил «сердечную признательность соотечественникам, всему нашему многонациональному народу, проявляющему самоотверженность на пути последовательного продвижения реформ в Узбекистане, направленных на защиту чести и достоинства человека, его прав, свобод и законных интересов, народу, который добросовестно трудится на благо Родины и живёт с чувством глубокой ответственности и сопричастности к ее судьбе».