По инициативе Министерства природных ресурсов в Ташкенте стартовала экологическая акция под лозунгом «Сохраним деревья». В рамках мероприятия во всех районах столицы освободят основание деревьев от бетона, а также уберут рекламные баннеры и подсветку на деревьях, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Акция стартовала 20 апреля в махалле «Шодиёна» Алмазарского района. В ней приняли участие министр природных министр ресурсов Азиз Абдухакимов, первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов, а также руководители секторов, представители СМИ и экоактивисты.





Азиз Абдухакимов.

Глава Минприроды подчеркнул, что главная цель этой инициативы — вскрыть бетон и асфальт у лунок деревьев и обеспечить их жизнеспособность.

«Сегодня на многих улицах и кварталах нашего города можно увидеть корни деревьев, окружённые бетонными или искусственными покрытиями. Это уменьшает доступ воздуха к корням деревьев, вызывая риск их повреждения и гибели. На самом деле основание деревьев должна быть открытым на 50−60 см», — отметил Азиз Абдухакимов.

По его словам, также наблюдаются случаи повреждения деревьев вследствие установки освещения и подсветки — гирлянды и лампы, что негативно сказывается на процессе их естественного развития.

«Да, благодаря этому город, может, выглядит красиво, но нагрев ламп негативно влияет на естественный процесс развития деревьев и приводит к их засыханию. Также нехорошо прибивать рекламные баннеры к деревьям. Мы будем бороться с этими вопросами в рамках акции», — сказал министр.

Глава Минприроды подчеркнул, что акция направлена на предупреждение и просвещение людей, а не на то, чтобы наказать кого-либо.

«Мы хотим, чтобы они оказали нам практическую помощь в устранении подобных ситуаций. Однако мы будем вынуждены наказать предпринимателей и граждан, которые игнорируют наше предупреждение или продолжают совершать вышеперечисленные действия, негативно влияющие на уход за деревьями. Вот почему мы просим быть их внимательными», — сказал он.

Первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Рахмонов тоже отметил, что некоторые бизнесмены и жители заливают деревья бетоном, что препятствует их поливу и приводит к высыханию растительности.

«Отныне мы должны прекратить укладку бетона и асфальта под деревья как в Ташкенте, так и в других регионах. С сегодняшнего дня мы начали акцию по освобождению деревьев от бетонных и асфальтовых „оков“ и даём им вторую жизнь. Процесс начался с Алмазара. В этом районе таких деревьев 252… Кроме того, мы составим правовые акты и приступим к [вырубке] более 200 деревьев в Алмазаре, которые засохли, не пережили зиму, пострадав от холода», — сказал он.





Бахтиёр Рахмонов.

Он отметил, что акция по спасению деревьев будет проходить параллельно в других районах столицы и продлится около месяца, а затем продолжится по всему Узбекистану.

По словам Рахмонова, посадка плодовых и декоративных деревьев и цветов в столице в рамках проекта «Яшил макон» («Зелёное пространство») продолжается. С осени прошлого года в столице высажено 1,25 миллиона деревьев.

«Глава государства также поручил в каждой махалле дополнительно высадить по тысяче деревьев. Мы это тоже делаем», — сказал первый замглавы администрации Ташкента.

После освобождения деревьев планируется провести агротехнические работы с привлечением специалистов.

Для усиления защиты и охраны деревьев Министерство природных ресурсов запустило Telegram-бот, с помощью которого жители смогут сообщать о повреждении деревьев (инструкция по использованию бота).