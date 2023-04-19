В руководстве Самаркандской области произведены новые назначения, сообщила пресс-служба областной администрации.

На должность первого заместителя хокима области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности назначен Феруз Нематуллаевич Абилов.





Феруз Абилов родился в 1978 году в Нарпайском районе. До этого назначения занимал должность замхокима области по вопросам сельского и водного хозяйства.

Новым заместителем хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства стал Шункор Фармонович Худайбердиев.





Он родился в 1971 году в Пастдаргомском районе. Ранее работал хокимом Пастдаргомского района Самаркандской области.