22 апреля отмечается Международный день Матери-Земли. В преддверии этой даты в Программе малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) в Узбекистане рассказали, как малые проекты способны менять окружающую нас среду.

ПМГ ГЭФ работает с 2008 года как площадка для тестирования разных технологий на практике для их последующего внедрения в широких масштабах. За это время программа выделила гранты для 112 проектов с прямым грантовым финансированием в размере 2,6 млн долларов США и привлекла более 6,2 млн долларов в форме софинансирования для их осуществления.

Экологические «следы»

«Буквально каждое наше действие несёт в себе определённый экологический „след“, — убеждены в ПМГ ГЭФ. — Каждый день каждый из нас выполняет массу действий: мы моемся, завариваем чай, садимся в автобус или в автомобиль, едем на работу, встречаемся с людьми или сидим за компьютером, делаем покупки в магазине или на базаре и так далее. От того, насколько „зелёные“ наши привычки и каждодневные действия, зависит буквально всё, в том числе то, сохраним ли мы нашу планету и будут ли наши дети и внуки жить в здоровой среде».

Многое зависит от того, насколько правительства каждой отдельно взятой страны хотят и могут создавать модель развития, которая учитывает цели сохранения природы. Но немало зависит и от действий людей. Безобидные на первый взгляд вещи могут нести в себе прямую и явную угрозу для природы.

Например, козы, пасущиеся на лугу; выкопанная в пустыне скважина для полива растений; использование удобрений и химических средств для посевов; создание аккуратной бетонной площадки во дворе для машины. За каждым этим действием кроется опасность для устойчивого и, самое главное, долгосрочного существования природных экосистем.

Перевыпас скота означает, что верхний, самый продуктивный слой почвы, который создаётся природой столетиями, будет очень активно выдуваться ветром и смываться осадками. Это, в свою очередь, приведёт к дальнейшей, ещё большей потере растительности, эрозии и прочим проявлениям деградации почвы. Как результат, потеря важного ресурса — почвы, растительности, большие затраты на их восстановление и прочее.

означает, что верхний, самый продуктивный слой почвы, который создаётся природой столетиями, будет очень активно выдуваться ветром и смываться осадками. Это, в свою очередь, приведёт к дальнейшей, ещё большей потере растительности, эрозии и прочим проявлениям деградации почвы. Как результат, потеря важного ресурса — почвы, растительности, большие затраты на их восстановление и прочее. Активное, бесконтрольное использование скважин и выкачка воды могут полностью истощить и нарушить хрупкий баланс подземных вод, что может в результате погубить всю экосистему на поверхности.

могут полностью истощить и нарушить хрупкий баланс подземных вод, что может в результате погубить всю экосистему на поверхности. Использование минеральных удобрений может очень сильно повлиять на органическое заражение вод вокруг, куда это удобрение в любом случае попадёт, приведёт к снижению качества воды и потере всей водной флоры и фауны.

может очень сильно повлиять на органическое заражение вод вокруг, куда это удобрение в любом случае попадёт, приведёт к снижению качества воды и потере всей водной флоры и фауны. Опрыскивание химикатами в огороде приводит к гибели насекомых, что ведёт к потере всей цепочки организмов, которые зависят от этих исчезающих насекомых, к потере опылителей, к потере урожая от потери опылителей и последующей деградации всей наземной экосистемы.

приводит к гибели насекомых, что ведёт к потере всей цепочки организмов, которые зависят от этих исчезающих насекомых, к потере опылителей, к потере урожая от потери опылителей и последующей деградации всей наземной экосистемы. Залили бетоном площадку для машины? Дерево, вокруг которого вы это сделали, потеряло поверхность, через которую оно получало влагу и питание, на которой происходили естественные процессы. Дерево стало меньше получать питания для своей жизни, становится чахлым и слабым. На слабое дерево нападают вредители, оно болеет и постепенно умирает. А с ним умирают и все полезные экологические функции, которое приносило дерево: производство кислорода, очистка воздуха, сохранение углерода и регулирование климата, регулирование водного цикла и так далее.

Люди не всегда могут знать о такой взаимосвязи. Понимая это, программа не стремимся навязать что-то непривычное, а наоборот, ищет варианты «win-win», когда благополучие людей можно улучшить при помощи одновременного улучшения природы.

Нулевой посев

Традиционные техники земледелия истощают почву: она теряет органику, способность давать питание растениям, свою структуру, влагосберегающую способность, и с ней происходит ещё много других нежелательных процессов. В большинстве своём это связано с интенсивной обработкой почвы машинами, отсутствием нужного севооборота и неправильными способами увлажнения.

В мире сейчас активно развивается технология почвозащитного земледелия. ПМГ ГЭФ пытается продвигать эту технологию в Узбекистане. Одним из компонентов этой технологии является использование «нулевого посева». Что это такое? Обычно перед тем, как сеять, фермеры проводят несколько операций по обработке почвы: различные типы вспашки, боронование и малование, нивелировка, посев культуры.

«К сожалению, все эти операции борются против того, что сами и делают, — уплотнение почвы, — отмечают в ПМГ ГЭФ. — Нулевой посев подразумевает посев культуры непосредственно в почву, без предварительной обработки, при помощи специальной сеялки. Роль разуплотнителя почвы выполняет органика самих растений: корни и органические остатки, мульча, которую необходимо оставлять на поверхности при уборке, разрыхляют почву».

Эта технология сохраняет долгосрочное плодородие почв, повышает количество органики в почве, улучшает структуру почвы, экономит влагу, а значит, воду для полива, улучшает микробиологическое состояние почв и среду для микроорганизмов. Самое примечательное в том, что эта технология позволяет фермерам избежать нескольких операций по обработке и экономить массу материальных ресурсов: труд, время, топливо, машинные часы и финансовые средства.

Сравнительный анализ традиционной и нулевой обработки почвы (источник в PDF).



Несмотря на преимущества этой технологии по сравнению с традиционным земледелием, фермеры не спешат на неё переходить — по многим причинам. ПМГ ГЭФ делает упор на то, что эта технология сэкономит деньги фермерам, и они постепенно начинают ее использовать.

Недавно программа получила благодарственное письмо от одного из своих грантополучателей — Института богарного земледелия. Институт благодарит за выделенный грант и приводит данные по использованию технологии нулевого посева: только за 2022 год при помощи работы 2 сеялок нулевого посева было сэкономлено около 700 млн сумов на 1200 га посевных богарных земель.

«Чем больше пользователей будут применять эту технологию, тем больше почвы будет в лучшем состоянии по всей стране», — объясняют представители программы.

Работа нулевой сеялки в проекте ПМГ ГЭФ в Джизакской области.



Вот такой разрез в стерне делает дисковый сошник нулевой сеялки для того, чтобы посеять семена в почву.



Философия программы

Работа ПМГ ГЭФ вертится вокруг простой идеи:

Найти «чемпионов», которые понимают, что чем лучше и эффективнее используется любой природный ресурс, тем больше пользы и выгоды это приносит в долгосрочной перспективе, и которые не только хотят, но и реально стараются что-то сделать. Помочь таким «чемпионам» воплотить инновационную технологию в практику и показать, что эта технология действительно работает, действительно выгодна для людей и для природы. Постараться распространить знание о такой технологии как можно шире, чтобы другие начали повторять эту технологию сами. Чем больше повторений таких win-win ситуаций, тем лучше для природы страны.

Среди технологий, которые поддержала программа: биогаз, лазерная планировка полей, нулевой посев, гидроэлектростанции, агромелиорация, энергоэффективные теплицы, энергоэффективные печи, насосы, рыбоводство, проекты по сохранению дикой природы, агробиоразнообразия, пчеловодству и многое другое.

В портфеле программы есть и неудачные проекты, и их немало. Но в программе считают, что такие проекты тоже дают определённые знания, поскольку показывают, что работает, а что не работает в реальных условиях и почему.

Например, ПМГ ГЭФ поддержала проект по изоляции ирригационного канала в Хорезмской области. Проект был направлен на то, чтобы показать, как можно просто и дёшево изолировать канал на уровне Ассоциации водопользователей. Идейным вдохновителем проекта был ректор Ургенчского государственного университета Рузимбой Эшчанов.

Канал на участке длиной 2 км был нивелирован и покрыт плёнкой, которая была засыпана грунтом. Коэффициент полезного действия канала поднялся с 0,49 до 0,89. За один сезон использования канала после изоляции было сэкономлено 10,45 миллиона кубометров воды, что хватило ещё для выращивания сельхозкультур на дополнительных 522,5 га земли. Окупаемость технологии составила меньше года.

Но технология не получила дальнейшего распространения по причине того, что фермеры в начале канала не хотели сбрасываться на изоляцию, потому что у них вода есть всегда в любом случае. Фермеры же в конце канала, у кого проблемы с наличием воды стоят самым острым образом, не могли финансировать всю изоляцию самостоятельно. Как результат — технология, которая помогла бы сэкономить половину воды, используемой сельским хозяйством, не используется.

Канал Навруз-Яп до, во время и после проекта. ПМГ ГЭФ.



В текущем портфеле ПМГ ГЭФ следующие проекты:

Создание коллекции сортового миндаля для распространения среди фермеров Узбекистана;

Помощь во внедрении водосберегающих технологий;

Пчеловодство в Ферганской области;

Компостирование;

Выращивание посадочного материала деревьев в школах;

Создание малого производственного цеха по производству биогазовых установок;

Перевод отопления сельских школ с угля на электричество при помощи тепловых насосов.

В разработке и рассмотрении программой находятся проекты:

По энергоэффективной вариации теплиц;

По повышению производственного потенциала Института механизации сельского хозяйства для продвижения почвозащитного земледелия;

По созданию лаборатории ДНК для предотвращения незаконного трафика диких животных и многие другие.

Главные партнёры ПМГ ГЭФ — Министерство природных ресурсов Узбекистана и Программа развития ООН. Министерство поддерживает выделение ГЭФ денег на реализацию программы в Узбекистане, а ПРООН является агентством, которое осуществляет программу.