Ассоциация футбола Узбекистана начала внутреннюю проверку в связи с обнаружением запрещённого вещества в допинг-тесте полузащитника молодёжной сборной Узбекистана до 20 лет Шахриёра Жабборова, сообщила пресс-служба спортивной организации.

В проверке участвуют игрок, специалисты медицинского комитета, врачи национальной сборной и клуба.

«Проба „А“ допинг-теста считается первой, за ней следует дополнительная проверка „Б“. После второй проверки принимается окончательное решение», — говорится в сообщении.

Предполагается, что Жабборов мог по неосторожности принять некачественные «биологически активные вещества». Во время турнира большинство игроков молодёжной сборной Узбекистана прошли тестирование на допинг, и ни у кого из них не было обнаружено запрещённых веществ, отметили в ассоциации.

Напомним, что проба «А» допинг-теста, который футболист сдал 11 марта, в день четвертьфинального матча против Австралии в Ташкенте, дала положительный результат. Дисциплинарный комитет AFC принял решение временно отстранить Жабборова от участия во всех мероприятиях, связанных с футболом, в том числе во всех внутренних, международных товарищеских и официальных матчах.