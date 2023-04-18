Сотрудники ОВД в Учтепинском районе Ташкента задержали 29-летнего мужчину Р. Г., который расклеивал на стенах многоэтажных домов флаеры с рекламой онлайн-магазинов по продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Мужчина сообщил, что нашёл эту работу в интернете ещё в октябре прошлого года. Он рассказал, что в размножении флаеров за отдельную плату ему помогал знакомый, 26-летний З. К., оказывающий услуги ксерокопии документов.

В пресс-службе ГУВД «Газете.uz» уточнили, что по данному факту составлен административный протокол по статьям 161 (нарушение правил благоустройства городов и других населённых пунктов) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности Узбекистана.

Жителей столицы, ставших свидетелями нанесения «наркограффити» или распространения флаеров с рекламой наркотиков, просят сообщать по телефону 102.