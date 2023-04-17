С 17 апреля в Узбекистане стартовал новый сезон проекта «Менинг йулим» («Моя дорога») в рамках инициативного бюджета. В рамках программы граждане могут принять участие в распределении 312 млрд сумов, предложив проекты по ремонту и строительству дорог в своих махаллях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

Для того, чтобы оставить свои предложения, необходимо пройти регистрацию на портале Open Budget, в личном кабинете нажать кнопку «Кушиш» («Добавить»), заполнить форму заявки и отправить её.

Сбор инициатив продлится до 26 апреля. Голосование состоится с 27 апреля по 7 мая. На финансирование проектов будет выделено 312 млрд сумов.

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На момент публикации на портале уже зарегистрировано свыше 1200 предложений из 905 махаллей.

open budget, инициативный бюджет, моя дорога, ремонт дорог

Например, поступило предложение о ремонте дороги в махалле «Пасурхи» в Байсунском районе Сурхандарьинской области на 1,2 млрд сумов.

open budget, инициативный бюджет, моя дорога, ремонт дорог

Житель махалли «Дустлик» Карманинского района Навоийской области выступил с инициативой ремонта части дороги протяжённостью 4,5 км и попросил за это 950 млн сумов.

open budget, инициативный бюджет, моя дорога, ремонт дорог

В махалле «Чинок» села Чинок в Кушрабадском районе Самаркандской области требуется ремонт 5,2-километровой дороги.

В рамках проекта «Моя дорога» не менее 50% средств, запланированных на ремонт региональных дорог в районных (городских) бюджетах, выделяются с учётом мнения граждан.

Про дорожное строительство

В октябре 2021 года председатель Комитета автодорог Абдурахмон Абдувалиев заявил, что в ближайшие три года в Узбекистане не останется грунтовых дорог, протяжённость которых сейчас составляет 29 тысяч км. Он также заверил, что в ближайшие четыре года совместно с хокимиятами будут полностью отремонтированы остальные дороги — дороги общего пользования и внутренние хозяйственные.

В 2021 году из госбюджета было выделено 10,1 трлн сумов на строительство и ремонт дорог, эксплуатацию и содержание организаций дорожного хозяйства. Общие поступления территориальных фондов развития автодорог по итогам 2021 года составили 4,27 трлн сумов сумов, из них в 2021 году израсходовано чуть более 4,04 трлн сумов.

Госфинконтроль в 2021 году и за первую половину 2022 года выявил 45 случаев незаконного расходования средств при строительстве и ремонте дорог на 34,57 млрд сумов. В Сенате тогда отметили рост числа и стоимости переходящих из года в год объектов, участившиеся случаи расторжения договоров между заказчиком и подрядчиком и другие проблемы в сфере.

По данным Генеральной прокуратуры, за этот период органы прокуратуры провели в территориальных фондах 20 проверок, внесено 6 представлений о выявленных нарушениях законодательства. 12 должностных лиц получили предупреждение, 11 лиц привлечены к дисциплинарной и 21 лицо — к административной ответственности, возбуждено 12 уголовных дел за случаи грубого нарушения закона.