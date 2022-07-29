Инспекция государственного финансового контроля при Министерстве финансов выявила десятки случаев неэффективного и незаконного расходования средств на миллиарды сумов в сфере дорожного строительства. Об этом сообщила пресс-служба Сената.

Комитеты Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности заслушали информацию руководителя Целевого фонда развития автомобильных дорог при Минфине о состоянии расходования средств на развитие отрасли в 2021 году и первом полугодии 2022 года.

Отмечалось, что в 2021 году из госбюджета выделено 10,1 трлн сумов на строительство и ремонт дорог, эксплуатацию и содержание организаций дорожного хозяйства. Общие поступления территориальных фондов развития автодорог по итогам 2021 года составили 4,27 трлн сумов сумов, из них в 2021 году израсходовано чуть более 4,04 трлн сумов.

В 2022 году предусмотрено выделение 7,8 трлн сумов. За первое полугодие этого года из выделенных средств освоено 3,19 трлн сумов, или 41% к годовому плану. Фонды получили 1,84 трлн сумов, а израсходовали 820,9 млрд сумов.

Сообщается, что за этот период выполнена строительно-ремонтная работа на дорогах общего пользования протяженностью более 3317,6 км и внутренних дорогах протяженностью свыше 17,3 тысячи км.

В ходе изучения работ Госфинконтроль в 2021—2022 годах установил, что в 45 случаях неэффективно и незаконно израсходованы средства в размере 34,57 млрд сумов. Из них большая часть приходится на второй квартал этого года — 23,2 млрд сумов.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2021 году и в первом полугодии нынешнего года органы прокуратуры провели в территориальных фондах 20 проверок, внесено 6 представлений о выявленных нарушениях законодательства. 12 должностных лиц получили предупреждение, 11 лиц привлечены к дисциплинарной и 21 лицо — к административной ответственности, возбуждено 12 уголовных дел за случаи грубого нарушения закона.

Например, выявлено хищение средств фонда должностными лицами предприяия «Наманган куприклардан фойдаланиш» путем приписки в отчетах фактически невыполненных работ в размере 2,5 млрд сумов. Речь идёт о работах по капитальному ремонту проектной стоимостью 3 млрд сумов автодороги 4R-125 «Гурумсарай — Ханабад — Чадак — Гулистан» в Папском районе Наманганской области на участке 10−37 км.

Кроме того, включение в течение года дополнительных объектов в программы дорожных работ после их утверждения приводит к увеличению количества и стоимости переходящих из года в год объектов. Эти объекты не сдаются в эксплуатацию годами, что оказывает свое негативное влияние, говорится в сообщении.

«Это приводит к неоднократному удорожанию стоимости объектов по сравнению с их первоначальной стоимостью, снижению качества строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания автомобильных дорог, неэффективному использованию бюджетных средств и резкому увеличению расходов», — отметили в Сенате.

Участились также случаи расторжения договоров между заказчиком и подрядными организациями, так как продолжается строительство переходящих из года в год объектов, в связи с чем цены на строительные материалы в проектно-сметной документации увеличиваются в разы.

В результате при переработке проектно-сметной документации по остаточным объемам работ объекта стоимость объекта увеличивается в несколько раз по сравнению с первоначальной стоимостью.

Кроме того, хотя для всех хозяйствующих субъектов предусмотрено обязательное внедрение системы электронного оформления счетов-фактур, из-за различий в структуре счетов-фактур работа в строительной отрасли принимается в бумажном виде, а также заполняются электронные счета, которые не соответствуют сфере строительства. «Это приводит, прежде всего, к припискам в строительной сфере, нецелевому превышению дебиторской и кредиторской задолженности, отсутствию ежемесячной отчетности по объемам выполненных работ по видам работ и неточностям», — указали в Сенате.

В августе 2021 года Минюст предлагал собрать на открытой для населения платформе все данные о строительстве и ремонте дорог. С ее помощью можно будет контролировать расход средств на дорожную инфраструктуру и сообщать о разбитом покрытии. С 1 июля этого года платформа должна была запуститься в тестовом режиме.