Председатель Комитета автомобильных дорог при Министерстве транспорта Абдурахмон Абдувалиев на заседании Сената Олий Мажлиса 21 октября заявил, что в ближайшие три года в Узбекистане не останется грунтовых дорог.

Он сообщил, что по состоянию на 1 января 2016 года в неудовлетворительном состоянии была 121 тысяча км автомобильных дорог, включая хозяйственные, и в течение пяти лет было отремонтировано 56,7 тысячи км дорог.

«На сегодняшний день примерно 64 тысячи км дорог нуждаются в ремонте, 5100 км из них — дороги общего пользования, остальные почти 60 тысяч — это внутренние дороги. Сегодня мы имеем 29 тысяч км грунтовых дорог, на 1 января 2021 года их было 31,4 тысячи км», — сообщил Абдурахмон Абдувалиев.





Дорожное хозяйство по состоянию на июнь 2020 года. Источник: Комитет по автодорогам.

Глава комитета отметил, что до настоящего времени около 11,4 тысячи км грунтовых дорог были покрыты гравием и более 5000 км внутренних хозяйственных дорог были заасфальтированы.

«Мы разработали программы, чтобы полностью избавиться от таких дорог. В ближайшие три года, дай бог, в Узбекистане не останется грунтовых дорог, хотя такие дороги есть везде. Даже в Соединённых Штатах Америки есть более 400 тысяч км грунтовых дорог. Но президент сказал, чтобы [таких дорог] не было, поскольку люди испытывают трудности. За три года мы полностью покроем 29 тысяч км дорог», — сообщил председатель комитета.

Он также заверил, что в ближайшие четыре года совместно с хокимиятами будут полностью отремонтированы остальные дороги — дороги общего пользования и внутренние хозяйственные.

«Если у нас есть 209 тысяч дорог, то по нормативу ежегодно нужно ремонтировать как минимум 22 тысяч дорог. Но с начала Независимости по некоторым причинам до 2007 года на эти цели вообще не выделялись деньги. Вот, теперь мы вышли на этот темп. Как и говорил ранее, за три года не останется грунтовых дорог, за четыре года отремонтируем [все дороги]. Дальше продолжим работу по графику», — добавил Абдувалиев.

По его словам, за последние пять лет также отремонтировано и построено более 1500 мостов, за этот год будет сделано еще 300 мостов. «На сегодняшний день уже отремонтировано 229 мостов», — заключил глава комитета.