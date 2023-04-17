Со среды антициклон начнёт отступать с территории Узбекистана, и до конца рабочей недели установится сухая погода, сообщил Узгидромет.

17 и 18 апреля по большей части территории Узбекистана ожидается сухая, но прохладная погода. Лишь по областям Ферганской долины и по Сурхандарьинской области местами пройдут дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключено выпадение града.

По пустынной зоне и по Ферганской долине ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами — с пыльным позёмком. Дневная температура будет в пределах +12…+15 градусов, по северу — +7…+12. Ночная температура понизится до +2…+7 градусов, по северу местами — до -3 градусов.

С 19 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и к 21 апрелю ночью будет в пределах +4…+9 градусов, днём — +20…+25.

В понедельник возможно прохождение селе-паводковых явлений.

В Ташкенте осадков в течение рабочей недели не ожидается, ветер 5−10 м/с. Температура воздуха 17 и 18 апреля — в пределах +12…+15 градусов, ночная температура с понедельника на вторник понизится до +2…+4.

Со среды и до конца рабочей недели ночная температура будет в пределах +4…+7 градусов, к пятнице дневная температура повысится до +20…+23.