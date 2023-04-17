В ночь с субботы на воскресенье в Германии были отключены от электросети три остававшиеся атомные электростанции, передаёт BBC. Берлин пошёл на это в то время, когда некоторые другие страны Европы, в том числе Франция, наоборот, увеличивают капиталовложения в атомную энергетику в надежде сократить вредные выбросы в атмосферу, сделать электроэнергию более дешёвой и снизить зависимость от российских энергоносителей.

Решение о закрытии всех атомных электростанций в ФРГ к 2022 году было принято много лет назад, вскоре после аварии на японской АЭС «Фукусима», получившей серьёзные повреждения в результате землетрясения и цунами.

Экологические активисты и входящие в правящую коалицию «зелёные» требовали закрытия АЭС, заявляя об опасности атомных станций и проблемах с хранением радиоактивных отходов. Однако многие немцы, и, судя по опросам общественного мнения, таких — большинство (65%), выступали против отказа от АЭС.

Срок окончательного отказа от атомной энергии пришлось передвинуть с конца 2022 года на апрель 2023-го — это было связано с резким сокращением поставок российского газа после военного вторжения в Украину и введёнными против Кремля санкциями.

На долю трёх последних АЭС в прошлом году приходилось всего 6% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. Для сравнения, в 1997 году атомные электростанции обеспечивали 30,8% потребностей Германии в электричестве.

Власти утверждают, что ситуация с энергией полностью под контролем, а АЭС будут со временем демонтированы, и никакой консервации с прицелом на возможное возвращение в строй не намечается. Они напоминают, что немецкие газовые хранилища заполнены по максимуму, и создана вся необходимая инфраструктура для приёма сжиженного газа, который заменит российские поставки.

В субботу представители «Гринпис» провели у Бранденбургских ворот в Берлине акцию с похоронами муляжа динозавра, символизирующего отжившую атомную энергетику, поверженного антиядерным движением, с лозунгом «Наконец-то атомная энергия стала достоянием истории!» Отключение трёх АЭС отпраздновали и в других городах.

Мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил: «Будущее не связано с атомной энергетикой. Будущее — за возобновляемыми источниками энергии. Вот это и будет нашим будущим. В Мюнхене с 2008 года мы фактически сосредоточились только на расширении использования возобновляемых источников энергии» (цитата по Euronews).

Доля возобновляемых источников в энергоснабжении Германии уже превысила 40%. Активисты «Гринпис» утверждают, что развитие технологий произошло быстрее, чем того ожидали власти.

BBC отмечает, что некоторые страны Европы идут совсем по другому пути. В начале прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал построить от 6 до 14 новых реакторов, первый из которых должен быть пущен в строй к 2035 году, а также продлить максимальный срок эксплуатации существующих до 50 с 40 лет.

Во Франции, второй после ФРГ экономики в Европе, ядерная энергетика на 70% покрывает потребности в электричестве и сделала эту страну крупнейшим экспортёром энергии, в основном в Италию и Великобританию.