В воскресенье в Telegram-канале Insider.uz были опубликованы фотографии из салона автобуса Isuzu маршрута 43, на которых видны объявления о разделении автобуса на женскую и мужскую зоны.

«Возможно, это попытка водителя каким-то образом пресечь домогательства со стороны мужской части пассажиров — в час пик эти [Isuzu] ходят битком», — предположила автор канала.

«Городские власти могут дальше упираться и считать, что трамвай ничего не решит. Что ничего не решит удобный и просторный общественный транспорт… Конечно, те, у кого завелось немного денег, в этих душегубках не поедут, а купят подержанное авто», — добавила она.

Компания «Тошшахартрансхизмат» вскоре заявила, что объявления в автобусе с гаражным номером 433, относящемся к автобусному парку №8, были оперативно удалены.

«Чтобы избежать подобных случаев, со всеми водителями и кондукторами автобусов был проведён внеочередной инструктаж, а также разъяснительные работы о недопустимости распространения в салонах автобусов различных информационных материалов, размещения специальных постеров, публикация которых в общественном транспорте не предусмотрена», — говорится в сообщении.

Пассажиров попросили сообщать о подобных случаях по телефону доверия компании: 1062.

Отвечая на критику о переполненности автобусов, а компании напомнили, что с 20 апреля на маршруты должны выйти 400 «новых, современных автобусов и электробусов большой вместимости», недавно поставленных из Китая.

Позже компания опубликовала ещё один пост, в котором говорится, что в законодательстве независимого Узбекистана в соответствии с международными нормами закреплено равноправие женщин и мужчин.

«АО „Тошшахартрансхизмат“ и его структурные предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии со справедливой политикой нашего независимого государства, [на основе принципов] обеспечения равноправия женщин и мужчин, законов и основного закона нашего государства — Конституции Республики Узбекистан», — заявили в компании.