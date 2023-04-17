В среду, 19 апреля, Станция 7 («Куйлюк») надземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена будет закрыта, сообщила пресс-служба метрополитена.

Это связано с проведением завершающего этапа тестирования движения поездов через пять новых станций до массива Курувчи (Строитель).

Между станциями 6 и 7 в этот день должно быть налажено движение автобуса.

Техническое движение поездов в направлении от Куйлюка до Сергели началось в конце марта. Протяжённость нового участка составляет 8,5 км.

Продолжается строительство линии участке «Строитель — Кипчак», состоящем ещё из двух станций, протяжённостью 3,8 км.