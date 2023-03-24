В пятницу, 24 марта, в рамках строительства второго этапа надземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена в направлении «Куйлюк — Сергели» началось техническое движение поездов в тестовом режиме, сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Поезда в тестовом режиме проходят по пяти новым станциям метрополитена протяжённостью в 8,5 км.

Интенсивно ведутся строительные работы на участке «Строительный — Кипчак», состоящем ещё из двух станций протяжённостью 3,8 км, говорится в сообщении.

«Новые пять станций метро будут сданы в эксплуатацию в скором времени, в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями», — подчеркнули в компании.

О сдаче в эксплуатацию новых объектов метростроя будет объявлено в официальных источниках, говорится в сообщении.