Агентство по противодействию коррупции Узбекистана опубликовало на сайте перечень подарков, полученных директором ведомства Акмалом Бурхановым.

13 марта в Узбекистана утверждено положение о стоимости подарка, который может быть получен в связи со служебными командировками, международными и другими официальными мероприятиями государственным гражданским служащим, а также о порядке распоряжения им.

Документ предусматривает ведение реестра подарков среди всех госорганов, но нет обязательства по его публикации. Агентство по своей инициативе решило раскрыть реестр со список подарков, полученных с первых дней деятельности Бурханова (с июля 2020 года), отметили «Газете.uz» в ведомстве.

Общая стоимость восьми сувениров и настенных картин оценена в 14,57 млн сумов. Самим дорогим оказался подарок от главы Управление административного контроля Египта — статуэтка с металлообработкой на деревянной подставке с коробкой чёрного цвета, которая оценена в 3,2 млн сумов.

Акмал Бурханов также получил:

картину с отражением старинных узоров на дереве от Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана стоимостью 2,5 млн сумов;

картину из ткани с изображением природы, гор и реки от Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана стоимостью 1,6 млн сумов;

картину с изображением города, моря и корабля, созданная с использованием нефтепродуктов от Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана стоимостью 1,4 млн сумов;

картина на коже с изображением исторических личностей от Агентства по противодействию коррупции Казахстана стоимостью 1,45 млн сумов;

сувенир (в форме книги) с отражением старинных узоров на металле внутри дерева от омбудсмана Кыргызстана стоимостью 1,42 млн сумов;

сувенир с отражением старинных узоров на металле внутри дерева от Агентства по противодействию коррупции Казахстана стоимостью 1,65 млн сумов;

керамический кувшин от Комиссии по борьбе с коррупцией Афганистана стоимостью 1,35 млн сумов.

Напомним, если стоимость подарка меньше 4 базовых расчётных величины (1,2 млн сумов), то он остаётся в распоряжении у работника. Если стоимость превышает 4 БРВ, то он передаётся на баланс государственного органа и может использоваться на нужды госоргана.