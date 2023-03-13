Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало приказ директора Агентства по противодействию коррупции, устанавливающий порядок получения и вручения подарков государственным гражданским служащим во время служебных командировок, а также в связи с международными и другими официальными мероприятиями.

Согласно документу, госслужащим запрещается получать какие-либо подарки в обмен на исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей в интересах физических и юридических лиц. Однако сюда не входят подарки госслужащим за особые заслуги на основании соответствующего решения госоргана, а также подарки за успехи в соревнованиях и конкурсах, во время государственных праздников, праздничных дат и других официальных событий.

Госслужащий может принимать подарки во время командировок за границей, международных и других официальных мероприятий, в том числе на территории Узбекистана. При этом подарки должны:

соответствовать требованиям законодательства Узбекистана и внутренних ведомственных документов госоргана;

быть приуроченными к конкретному международному и другому официальному событию и предоставленными добровольно.

При этом подарки не должны приводить к конфликту интересов или коррупционным рискам, в частности, не создавать обязательств, влияющих на беспристрастное принятие решения.

Принимать подарки необходимо принимать открыто и прозрачно, при этом не должен наноситься ущерб репутации госоргана.

Госслужащий не должен требовать или просить о вручении подарка во время командировок, международных и других официальных мероприятий.

Госслужащий может запросить у дарителя документы, подтверждающие стоимость его подарка (кассовый или товарный чек или иные документы).

Цветы, продукты питания (кондитерские изделия и другое), канцелярские наборы организаций (календари, буклеты, ручки и блокноты), подаренные госслужащим, не считаются подарком и не подлежат оформлению.

В течение трёх рабочих дней после возвращения с командировки работник представляет отчёт о получении подарка в структуру внутреннего контроля госоргана по противодействию коррупции. Если отсутствует чек или квитанция, то стоимость подарка определяется с помощью внутренней или внешней экспертизы. В частности, проверяется рыночная стоимость через торговые точки, интернет и другие источники.

Если стоимость подарка меньше 4 базовых расчётных величины (1,2 млн сумов), то он остаётся в распоряжении у работника (хотя проектом предусматривалась сумма в 5 БРВ). Если стоимость превышает 4 БРВ, то он передаётся на баланс государственного органа и может использоваться на нужды госоргана.

В проекте приказа, который выставлялся на обсуждение в ноябре прошлого года, также предусматривались нормы, связанные с дарением подарка со стороны госслужащего и определённые запреты на приём подарков в виде денег, криптовалюты и ценных бумаг.

Согласно закону «О государственной гражданской службе», который вступил в силу с 10 ноября 2022 года, установление порядка получения и вручения подарков госслужащим является одной из мер по предупреждению коррупции в области государственной гражданской службы. К таким мерам также относятся:

недопущение коррупционных правонарушений госслужащими;

обеспечение соблюдения правил этического поведения госслужащих;

создание организационно-правовых основ предотвращения и разрешения конфликта интересов госслужащего, обеспечение проведения мониторинга и контроля за их соблюдением;

внедрение системы декларирования доходов и имущества госслужащего;

обеспечение социальной защиты, материального обеспечения и стимулирования госслужащего.

Действие закона распространяется на деятельность государственных гражданских служащих на должностях, внесённых в Государственный реестр должностей государственной гражданской службы.

«Газета.uz» также ранее сообщала о принятии новых типовых правил этического поведения госслужащих. Они должны одинаково уважительно обращаться к гражданам, не принимать подарки, не совершать действий, вызывающих критику, не обсуждать в интернете работу госорганов и не размещать материалы, вызывающие недоверие людей к реформам.