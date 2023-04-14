Казахстан и Китай взаимно введут безвизовые режимы для своих граждан, говорится в проекте постановления премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, пишет informburo.kz.

Взаимное освобождение от визовых требований предусматривается межправительственным соглашением между двумя странами. Подписание соглашения главами МИД планируется 18−19 мая в китайском Сиане.

Согласно проекту соглашения, казахстанцы могут находиться без визы в Китае, а граждане КНР — в Казахстане не более 30 дней с момента пересечения границы и 90 дней за 180-дневный период.

Если граждане Казахстана или Китая планируют находиться в соседних странах дольше указанного периода, они должны обратиться за визой до пересечения границы.

«Подписание соглашения даст импульс к укреплению тесного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой», — отметили в правительстве.

Как пишет «Курсив», на сегодняшний день оформление туристической визы для казахстанцев, желающих посетить Китай, обязательно.

В июле прошлого года Казахстан ввёл безвизовый режим для граждан Китая, Индии и Ирана сроком на 14 дней. Суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму для граждан этих стран не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода.

С марта 2021 года граждане Китая могут въезжать в Узбекистан без виз сроком на 10 дней. Граждане Узбекистана для поездки в Китай должны оформлять визу.