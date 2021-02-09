С 1 марта Узбекистан вводит безвизовый режим сроком на 10 дней для граждан Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Китая, включая специальные административные районы Гонконг и Макао КНР.

Это предусмотрено указом президента «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан» от 9 февраля.

Въезд на территорию Узбекистана без виз возможен при условии представления авиабилетов по вылету в свою или в третью страну.

C 1 января 2020 года для граждан Китая, включая САР Гонконг, действует безвизовый режим въезда в Узбекистан сроком на 7 дней (после вступления в силу нового указа — 10 дней). Сейчас безвизовый режим установлен с 86 странами (список).