В Самарканде 14 апреля состоялась шестая встреча министров иностранных дел государств Центральной Азии и России.

На заседании были приняты решения о придании статуса культурной столицы в СНГ в 2024 году Самарканду и в этом же 2024 году — молодёжной столицы СНГ Ташкенту.

«Мне кажется, что это яркое свидетельство активного участия республики во взаимодействии в рамках СНГ и знак уважения к нашим узбекистанским друзьям», — сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Кроме того, на заседании был одобрен проект решения об учреждении спартакиады для детей с инвалидностью. Проводить спартакиады планируется каждые четыре года. Первые зимние соревнования намечены на 2024 год, летние — в 2026 году.