В аэропорту Ташкента завершена реконструкция второй взлётно-посадочной полосы (всего их две), которая длилась около восьми месяцев. Журналисты «Газеты.uz» в числе других представителей СМИ 12 апреля встретили первый рейс, совершивший посадку на обновлённую ВПП.

Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».

Полоса 08R-26L (цифры обозначают магнитные курсы захода на посадку, буквы — правую и левую ВПП, данная полоса является правой) имеет длину 3905 м и ширину 60 м. Реконструкция была начата в августе прошлого года.

Фото: Антон Абрамов / Uzbekistan Airports.

«Это очень важное событие для ташкентского аэропорта, учитывая, что полосу последний раз реконструировали в 1996 году», — сказала журналистам председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Джураева.

Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».

«ВПП способна принимать все типы воздушных судов. «Показатель её ровности равен 5 — это самая высокая оценка. Другой важный показатель — прочность (классификационное число прочности покрытия, pavement classification number, PCN), который повысился до 69, что позволяет выдерживать нагрузку до 285 тонн», — сказала Рано Джураева.

Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».

На ВПП установлено современное энергосберегающее светосигнальное оборудование и внедрена система посадки, соответствующие первой категории (до реконструкции также была первая) Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это даёт возможность осуществлять посадку воздушным судам при горизонтальной видимости на ВПП 800 м и вертикальной видимости 60 м, уточнили в пресс-службе Uzbekistan Airports.

«Ежегодно объёмы авиаперевозок увеличиваются примерно на 50%. Всё больше разных компаний летят к нам на разных типах воздушных судов, которые мы должны обслужить. Сейчас аэропорт в среднем в сутки принимает 140 рейсов», — отметила руководитель компании.

Проект реконструкции ВПП оценивается в 120 млрд сумов. Проектированием полосы занималась компания Development infrastructure and design. Работы проводились подрядчиком ООО «Доркомплектснаб Плюс».

Посадка на первую (левую) ВПП. Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».

Левая ВПП (08L-26R) аэропорта была реконструирована в 2021 году — она также была усилена и оборудована согласно международным требованиям безопасности. Она имеет более высокую категорию ИКАО — вторую, допускающую посадку при дальности видимости не менее 300 м и высоте принятия решения не менее 30 м.

Фото: Маъмуржон Обрахматов / «Газета.uz».

Первым самолётом, который приземлился на обновлённую полосу, стал самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший рейсом HY-334 из Дубая.