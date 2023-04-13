Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) организовала трансграничное обследование между агентствами Таджикистана и Узбекистана по борьбе с саранчой, сообщили «Газете.uz» в организации.

Мероприятие проводилось в рамках проекта ФАО «Улучшение борьбы с саранчой в Центральной Азии (Фаза 2)», который финансируется Японским агентством международного сотрудничества (JICA).

4−5 апреля в Таджикистане прошла первая часть обследования в приграничных районах Хатлонской области и районах республиканского подчинения площадью 30 тысяч га. 6−8 апреля специалисты по саранчовым посетили приграничные районы Сурхандарьинской области Узбекистана, где было обследовано около 40 тысяч га.

ФАО поспособствовалили осуществлению мероприятия и поддержали участие шести сотрудников государственного учреждения «Экспедиция по борьбе с саранчой» Таджикистана, и пяти сотрудников Агентства по карантину и защите растений Узбекистана.

«Трансграничное обследование позволило усилить наши совместные усилия по борьбе с саранчой. В ходе обследований по обе стороны границы мы рассмотрели ситуацию с саранчой и методы борьбы с ней, а также договорились о своевременном обмене информацией», — сказал Бахадир Худайкулов, глава департамента по борьбе с саранчой и тутовой огнёвкой Агентства по карантину и защите растений Узбекистана.

По итогам обследования агентства двух стран подписали протокол об общих выводах и дальнейших действиях. Они включают в себя усиление борьбы с саранчой и мониторинг, а также постоянный обмен информацией о развитие саранчовых в изучаемых приграничных районах.