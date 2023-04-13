В Ташкенте 12 апреля стартовал проект «Глобальная рамочная программа — поддержка ранних действий». Эта инициатива является новым совместным проектом Министерства природных ресурсов Узбекистана и Программы развития ООН (ПРООН), финансируемым Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), сообщила пресс-служба Минприроды.

В декабре 2022 года 190 странами было достигнуто соглашение по Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе по биоразнообразию (GBF). Эта программа устанавливает путь для достижения глобального видения мира, живущего в гармонии с природой к 2050 году. Среди ключевых элементов рамочной программы — 4 цели на 2050 год и 23 задачи на 2030 год.

Программа обеспечивает хорошую основу для глобальных действий в области биоразнообразия, дополняя Парижское соглашение по климату и прокладывая путь к климатически нейтральному, позитивному в отношении природы и устойчивому миру к 2050 году, говорится в сообщении.

Узбекистан, приняв Куньмин-Монреальскую глобальную рамочную программу по биоразнообразию, обязался установить национальные цели по ее реализации. Начатый проект окажет поддержку правительству Узбекистана в пересмотре национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия, а также соответствующей политики, мониторинга и финансирования охраны природы таким образом, чтобы они соответствовали повестке дня глобальной программы сохранения биоразнообразия.

План действий для обеспечения сохранения и рационального использования биоразнообразия включает:

совершенствование нормативно-правовой базы;

совершенствование ведения государственного кадастра и мониторинга объектов животного и растительного мира;

усовершенствование современной научной информации о состоянии и значимости биоразнообразия, необходимой для формирования политики и принятия решений;

осуществление мероприятий по восстановлению редких и исчезающих видов животных и растений;

усиление контроля за незаконным использованием объектов животного и растительного мира;

развитие системы охраняемых природных территорий (ОПТ) и экологического туризма;

повышение уровня осведомлённости и экологической культуры населения.

«Узбекистан занимает активную позицию в вопросах глобальной интеграции, стремится поддержать меры и внести значительный вклад в реализацию амбициозного плана по осуществлению широкомасштабных действий, направленных на преобразование отношений наших обществ с биоразнообразием и природой», — отметил министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска подчеркнула: «Не только средства к существованию многих людей зависят от природных ресурсов и управления ими. Потеря биоразнообразия и экосистемных услуг может привести к росту затрат, увеличению рисков и снижению экономических показателей. Мы уже наблюдаем это на примере высыхания Аральского моря или более частых пыльных бурь по всей стране. Таким образом, необходимость ускоренных действий очевидна».





Биоразнообразие Узбекистана включает в себя более 27 тысяч видов: 14900 видов беспозвоночных, 715 видов позвоночных, 107 видов млекопитающих, 467 видов птиц, 61 вид рептилий, 3 вида земноводных, 77 видов рыб, 11 тысяч видов растений, грибов, водорослей, 4300 видов высших дикорастущих растений, из них 8% — эндемичные виды. В Красную книгу Республики Узбекистан (2019 года) включено 206 видов животных и 314 вида растений.

Некоторые из основных глобальных целей включают восстановление 30% деградировавших экосистем во всем мире к 2030 году, прекращение вымирания известных видов и к 2050 году десятикратное снижение риска и скорости вымирания всех видов, снижение риска от пестицидов не менее чем на 50% к 2030 году, устойчивое управление сельскохозяйственными, рыбными и лесными территориями и значительное расширение агроэкологии и других практик, благоприятных для биоразнообразия. С полным списком целей можно ознакомиться в самой программе.