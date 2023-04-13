В Ташкенте 12 апреля стартовал проект «Глобальная рамочная программа — поддержка ранних действий». Эта инициатива является новым совместным проектом Министерства природных ресурсов Узбекистана и Программы развития ООН (ПРООН), финансируемым Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), сообщила пресс-служба Минприроды.

В декабре 2022 года 190 странами было достигнуто соглашение по Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программе по биоразнообразию (GBF). Эта программа устанавливает путь для достижения глобального видения мира, живущего в гармонии с природой к 2050 году. Среди ключевых элементов рамочной программы — 4 цели на 2050 год и 23 задачи на 2030 год.

Программа обеспечивает хорошую основу для глобальных действий в области биоразнообразия, дополняя Парижское соглашение по климату и прокладывая путь к климатически нейтральному, позитивному в отношении природы и устойчивому миру к 2050 году, говорится в сообщении.

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Узбекистан, приняв Куньмин-Монреальскую глобальную рамочную программу по биоразнообразию, обязался установить национальные цели по ее реализации. Начатый проект окажет поддержку правительству Узбекистана в пересмотре национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия, а также соответствующей политики, мониторинга и финансирования охраны природы таким образом, чтобы они соответствовали повестке дня глобальной программы сохранения биоразнообразия.

План действий для обеспечения сохранения и рационального использования биоразнообразия включает:

  • совершенствование нормативно-правовой базы;
  • совершенствование ведения государственного кадастра и мониторинга объектов животного и растительного мира;
  • усовершенствование современной научной информации о состоянии и значимости биоразнообразия, необходимой для формирования политики и принятия решений;
  • осуществление мероприятий по восстановлению редких и исчезающих видов животных и растений;
  • усиление контроля за незаконным использованием объектов животного и растительного мира;
  • развитие системы охраняемых природных территорий (ОПТ) и экологического туризма;
  • повышение уровня осведомлённости и экологической культуры населения.

«Узбекистан занимает активную позицию в вопросах глобальной интеграции, стремится поддержать меры и внести значительный вклад в реализацию амбициозного плана по осуществлению широкомасштабных действий, направленных на преобразование отношений наших обществ с биоразнообразием и природой», — отметил министр природных ресурсов Азиз Абдухакимов.

Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска подчеркнула: «Не только средства к существованию многих людей зависят от природных ресурсов и управления ими. Потеря биоразнообразия и экосистемных услуг может привести к росту затрат, увеличению рисков и снижению экономических показателей. Мы уже наблюдаем это на примере высыхания Аральского моря или более частых пыльных бурь по всей стране. Таким образом, необходимость ускоренных действий очевидна».

биоразнообразие узбекистана, проон

Биоразнообразие Узбекистана включает в себя более 27 тысяч видов: 14900 видов беспозвоночных, 715 видов позвоночных, 107 видов млекопитающих, 467 видов птиц, 61 вид рептилий, 3 вида земноводных, 77 видов рыб, 11 тысяч видов растений, грибов, водорослей, 4300 видов высших дикорастущих растений, из них 8% — эндемичные виды. В Красную книгу Республики Узбекистан (2019 года) включено 206 видов животных и 314 вида растений.

Некоторые из основных глобальных целей включают восстановление 30% деградировавших экосистем во всем мире к 2030 году, прекращение вымирания известных видов и к 2050 году десятикратное снижение риска и скорости вымирания всех видов, снижение риска от пестицидов не менее чем на 50% к 2030 году, устойчивое управление сельскохозяйственными, рыбными и лесными территориями и значительное расширение агроэкологии и других практик, благоприятных для биоразнообразия. С полным списком целей можно ознакомиться в самой программе.