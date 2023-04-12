Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 апреля на совещании по молодёжной политике поручил усовершенствовать деятельность Республиканского центра духовности и просветительстве, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии отмечалось, что в условиях глобализации «усиливаются угрозы поведению и сознанию молодёжи». В прошлом году правоохранительные органы выявили 86 незаконных «виртуальных ячеек». Это только те, которые установлены на территории страны.

Президент указал, что ректоры вузов не интересуются тем, чем студенты занимаются после занятий, не обогащают свободное время студентов творческими вечерами, спортивными играми, культурными мероприятиями.

В связи с этим президент поручил «коренным образом» изменить деятельность Центра духовности и просветительства. Организация подверглась критике за то, она занята проведением различных конференций и круглых столов, которые имеют небольшой охват и влияние, без учёта интересов молодёжи, а за отсутствие какой-либо интернет-площадки или проекта в социальных сетях.

На совещании также отмечалось, что художественные произведения, мультфильмы, сериалы и фильмы, созданные за счёт бюджета, должны конкурировать с частным сектором и зарубежным контентом.

Чиновникам поручено нарастить контент, направленный на защиту молодёжи от идеологических угроз, придание «здравого смысла и мотивации», организовать специальные телепередачи, специализирующиеся на воспитании молодёжи в военно-патриотическом духе, разработать специальную программу для помощи молодым людям за границей.

Для эффективной организации государственной политики в данной сфере планируется разработать программу «Молодёжь Нового Узбекистана» и поправки в законодательство.

Стоит отметить, что в государственном бюджете на 2022 год было предусмотрено выделение 63,2 млрд сумов для Республиканского центра духовности и просветительства, а в 2023 году — 65,7 млрд сумов.