Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 12 апреля был представлен первый национальный электромобиль Турции под брендом Togg, сообщила пресс-служба главы государства.

От имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ключи от машины главе Узбекистана вручил министр промышленности и технологий этой страны Мустафа Варанк.

Шавкат Мирзиёев сел за руль и лично опробовал электромобиль, добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале апреля Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электрокара турецкой разработки Togg T10X синего цвета. В беседе главы Турции с журналистами стало известно, что такой же электромобиль красного цвета отправлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. «[Машина] также отправится Шавкату Мирзиёеву, президенту Узбекистана», — отметил тогда глава Турции.

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