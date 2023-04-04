Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал первым обладателем электромобиль турецкой разработки Togg T10X, сообщает агентство «Анадолу». Торжественная церемония вручения автомобильных ключей состоялась 3 апреля в президентском комплексе в Анкаре.

«Сегодня мы стали свидетелями осуществления 60-летней мечты нашего народа», — заявил Реджеп Эрдоган. «С сегодняшнего дня мы сможем увидеть Togg на дорогах», — добавил президент. Он отметил, что разработка первого электромобиля стала «символом технологического и экономического развития, репутации страны на мировой арене».

С начала приёма заявок на приобретение первой серийной модели электромобиля турецкой разработки поступило свыше 177,4 тысячи предварительных заказов.

На мероприятии, где также присутствовала супруга президента Эмине Эрдоган, были представлены два экземпляра — красного и синего цвета. Реджеп Эрдоган заявил, что будет водить синий автомобиль.

В беседе Реджепа Эрдогана с журналистами стало известно, что такой же электромобиль красного цвета отправлен президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. «[Машина] также отправится Шавкату Мирзиёеву, президенту Узбекистана», — отметил глава Турции.

Церемония открытия завода по производству первого турецкого электромобиля состоялась в октябре. Модель будет выпускаться в двух версиях — седан и внедорожник. Право приобрести машину получили пока только победители жеребьёвки, для участия в которой необходимо было внести залог в размере 60 тысяч лир (чуть более 3000 долларов).

Самая дешёвая модель с аккумулятором в 160 киловатт, способная на одной зарядке проехать 314 км, обойдётся в 953 тысячи лир (более 50 тысяч долларов), первые поставки запланированы на июль. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 7,4 секунды, на зарядку до 80% мощности уйдёт 28 минут со специальной зарядкой, от обычной розетки аккумулятор зарядится за 6 часов.

Производитель сообщил, что по всей Турции установлено более 2000 зарядочных станций для электромобиля.

В начале марта турецкие власти ввели дополнительный налог в размере 40% на импорт автомобилей с электродвигателями из КНР. Кроме того, были изменены критерии налогообложения электромобилей.