На автомобиль жителя Намангана с незарегистрированным ташкентским номером за три месяца было выписано более 150 штрафов за превышение скорости, сообщило УВД Наманганской области.

Hyundai Sonata с номером 01T234ZA был остановлен сотрудником ДПС поздно вечером 31 марта в Намангане. Когда водителя попросили предъявить документы, он сказал, что машина принадлежит не ему и документы представить не смог. Автомобиль был помещён на штрафстоянку.

В ходе следствия выяснилось, что у машины нет техпаспорта, а номер не зарегистрирован в Службе безопасности дорожного движения. Владельцем оказался житель Чустского района Наманганской области.

Изучение показало, что только за три первых месяца года за машиной числится 152 случая превышения установленной скорости, сумма штрафов составляет 410 млн сумов.

Однако поскольку данных о номере нет в базе данных СБДД, «не было возможности вынести решения о наложении штрафов», говорится в сообщении.