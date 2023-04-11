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В Ферганской области оглашён судебный приговор 65-летнему мужчине, жестоко убившему невестку из-за бытового конфликта. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов со ссылкой на сюжет телеканала Milliy.

Напомним, преступление произошло 1 октября 2022 года в одном из домов в махалле «Хумдон». Пожилой мужчина И. Р., увидев, как его невестка К. Г., готовит ужин, «велел ей приготовить еду повкуснее». Девушка ответила, что приготовит еду как сможет и они будут есть этот ужин, каким бы он ни получился. Затем она с силой захлопнула дверь, от чего разбилось стекло в двери. Свёкор разозлился «из-за раздражительного поведения невестки», вошёл в кухню, ударил её по шее рукой, из-за чего девушка потеряла сознание.

После этого мужчина отвёз её на машине в холмистую местность села Окбилол в Ферганском районе. Там он обезглавил бессознательную девушку кухонным ножом и спрятал голову в целлофановом пакете в ветвях ели на обочине дороги, тело же выбросил на свалку.

23 февраля Куштепинский районный суд по уголовным делам признал подсудимого виновным по пункту «в» части второй статьи 97 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии) и части первой статьи 134 (Надругательство над могилой или трупом) Уголовного кодекса Узбекистана.

И. Р. приговорён к 13 годам и 2 месяцам лишения свободы с частичным сложением сроков по части третьей статьи 59 (Назначение наказания при совершении нескольких преступлений) в колонии общего режима.