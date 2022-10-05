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В Куштепинском районе Ферганской области 64-летний свекор отрезал голову своей невестке из-за бытового конфликта. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, преступление произошло 1 октября. Ссора началась в доме в махалле «Хумдон», где проживали оба. Пожилой мужчина И. Р., увидев, как его невестка К. Г., готовит ужин, «велел ей приготовить еду повкуснее». Девушка ответила, что приготовит еду как сможет и они будут есть этот ужин, каким бы он ни получился. Затем она с силой захлопнула дверь, от чего в двери разбилось стекло.

По версии следствия, свекор разозлился «из-за раздраженного отношения невестки», вошёл в кухню, ударил её по шее рукой, из-за чего девушка потеряла сознание. После этого мужчина отвёз её на машине в холмистую местность села Окбилол в Ферганском районе. Там он «разрезал шею лежавшей без сознания Г. К. хозяйственным ножом, отделив голову от тела, тем самым совершил умышленное убийство», заявили в Генпрокуратуре.

«Отрезанную голову он положил в целлофановый пакет, тело выбросил на свалку, а голову спрятал среди можжевельников на территории фермерского хозяйства „Тожиали обод“ в селе Файзобод в Алтыарыкском районе», — указали в ведомстве.

По данному факту 3 октября прокуратура Ферганской области возбудила в отношении И. Р. уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.