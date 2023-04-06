Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сформировал пакет финансирования в размере 205 млн долларов для компании Masdar на ее проект по строительству трёх новых солнечных станций в Узбекистане общей мощностью почти 900 МВт. Об этом «Газета.uz» сообщили в ЕБРР.

Ожидается, что софинансирующими сторонами проектов выступят Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Masdar планирует построить и запустить солнечные электростанции Nur Jizzakh на 220 МВт в Джизакской области, Nur Samarkand на 220 МВт в Самаркандской области и Nur Sherabad на 457 МВт в Сурхандарьинской области.

После ввода в действие, как ожидается, три проекта позволят довести совокупную генерацию электроэнергии до 2200 ГВт, обеспечить электричеством в Узбекистане более 1 млн домов, сократить годовые выбросы углерода в атмосферу на 1,2 миллиона тонн.